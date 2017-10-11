أمريكي متهم باغتصاب طفلة يحصل على حق الحضانة المشتركة لطفلها

حصل متهم أدين بالاغتصاب، على حق الحضانة المشتركة للطفل ،الذي يزعم أنه أنجبه من فتاة عمرها “12 عامًا” في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صحيفة “The Sun” البريطانية، فقد أدين “كريستوفر ميراسولو” وعمره “27 عامًا”، باختطاف فتاة وشقيقتها قبل تسعة أعوام ،وقام بالاعتداء عليهما جنسيًا ،وتهديدهما بالقتل ،في حال الحديث عن الواقعة.

وحسب تقرير صحيفة “Detroit News”، فقد منح القاضي “غريغوري س. روس حق الحضانة المشتركة لـ “ميراسولو” على صبي عمره ثمانِ سنوات في محكمة ميتشيغان، بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي أنه والد الصبي.

وكشف القاضي عن عنوان منزل الضحية ،كما أمر بإضافة اسم “ميراسولو” إلى شهادة ميلاد الطفل.

ولكن محامية الضحية المزعومة “ريبيكا كيسلنينج”، قالت بأنه ينبغي سجن “ميراسولو” لمدة 25 عامًا على الأقل، وأنها سوف تسعى لحماية موكلتها ،التي تبلغ الآن “21 عامًا”، بموجب “قانون حضانة أطفال الناجيات من الاغتصاب”.

وكان “ميراسولو” قد حصل على دعوى استئناف من مكتب المدعي العام في مقاطعة “سانيلاك” ،لارتكابه جريمة اعتداء جنسي من الدرجة الثالثة.

وقالت المحامية: “لم يكن هناك أي شيء صحيح منذ بدء التحقيق في هذه القضية، (ميراسولو) لم يتهم أبدًا بشكل صحيح، وينبغي أن يكون لا يزال وراء القضبان في مكان ما، ولكن هذا النظام يجرم موكلتي، التي كانت طفلة عندما حدث كل هذا.”

وقالت الضحية حول هذه القضية: “أعتقد أن كل شيء جنوني، إن المسؤولين لم يشرحوا لي أي شيء أبدًا. لقد كنت أتلقى قسائم غذائية لي ولطفلي بقيمة 260 دولارًا شهريًا ،بالإضافة إلى التأمين الصحي للطفل، وأنا أعتقد بأنهم يحاولون معرفة كيف يمكنهم استرداد بعض هذا المال “.

وتقول المصادر، إن “ميراسولو” قام بالاحتفاظ بالفتاتين كرهائن لمدة يومين في منزل فارغ، وعند اعتقاله بعد ذلك بشهر ،اعترف بأنه مذنب بالسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الثالثة، وسجن لمدة عام واحد، وكان عمره “18 عامًا” في ذلك الوقت.

وبعد حصوله على الإفراج المبكر لرعاية أمه المريضة، أعيد “ميراسولو” إلى السجن لأربع سنوات ونصف السنة، بعد أن قام بالاعتداء جنسيًا على ضحية يتراوح عمرها بين الـ13 و الـ15 عامًا.

وقال محامي “ميراسولو” بأنه لم يبدأ بالإجراءات ،التي تعتبر روتينية عندما يطلب شخص مساعدة السلطات، ويرى مراقبون بأن هذه القضية، هي الأولى من نوعها في “ميشيغان”، وربما في جميع الولايات المتحدة.