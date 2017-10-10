إبعاد عربي عن الإمارات بعد هتكه عرض سيدة في الشارع

أدى اتهام سيدة عربية في إمارة عجمان لشخص عربي بهتك عرضها إلى الحكم بسجنه 3 أشهر مع إبعاده عن دولة الإمارات بعد قضاء العقوبة، من قبل محكمة الجنايات.

وفي التفاصيل، فإن سيدة متزوجة تقدمت ببلاغ ذكرت فيه أنها كانت بصحبة طفلها الصغير قرب البناية ،التي تقيم فيها حين لاحظت وقوف شخص بقربها وتتبعها، ثم عمد إلى الاقتراب من طفلها وملاعبته ثم تحدث معها ،وقام بحمل الطفل وملامستها في أماكن حساسة دون رضاها، فأخذت طفلها وأسرعت بالمشي ،وهي في حالة ذهول وصدمة من فعلته، ثم أصر على ملاحقتها وطلب منها ممارسة الرذيلة معه، وفق صحيفة “البيان”.

وأكدت أن المتهم استمر بملاحقتها ،والحديث معها رغم أنها لم تعره اهتمامًا ،حتى دخلت منزلها وأطلعت زوجها على ما حدث معها.

ونفى المتهم رواية السيدة وأصر على إنكاره، فقررت المحكمة حبسه 3 أشهر مع إبعاده عن الدولة ،بتهمتي هتك عرض سيدة ومباغتتها بلمس أماكن حساسة من جسدها ،وتهمة الإتيان بفعل فاضح في الشارع العام مع المجني عليها.