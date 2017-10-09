محكمة إماراتية تؤيد الحكم بالسجن لمواطنيْن انضما لمنظمات “إرهابية”

المصدر: د ب أ

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الإثنين، الحكم الصادر بحق إماراتي مُدان بالانضمام إلى تنظيم داعش والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها.

كما أيدت حكمًا بسجن إماراتي آخر، أُدين “بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية”.

ورفضت المحكمة، اليوم، الطعن المُقدم من المتهم (خ.س.أ) إماراتي الجنسية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام إلى تنظيم “داعش” المتشدد والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها.

كما رفضت المحكمة، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من (ك.ش.م) إماراتي الجنسية وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 7 سنوات.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بتهمة “القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ونشر صور لرموز دولة شقيقة بعبارات مسيئة، كما قام بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية”.