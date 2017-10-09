البحرين.. خليجي يهرب الحشيش في جورب ويستخدم الكركم لتضليل كلاب الأثر

فشل خليجي في محاولة تهريب كيلوغرام من الحشيش إلى البحرين عن طريق تخبئته في جورب وتغليفه بكأس بلاستيكي، ثم استعمال الكركم في محاولة لإخفاء رائحته عن كلاب الأثر.

وأجلت قضية الخليجي الذي تم اتهامه بجلب الحشيش بقصد الاتجار، والتعاطي مع متهمة من جنسية عربية إلى الـ 8 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المتهم (البالغ 27 عاما)، بعد اكتشافه من قبل كلاب الأثر التي أشارت إلى وجود مادة مخدرة مخبأة أسفل مقود السيارة، وبالتفتيش عثر على الجورب وبه قطعة كبيرة من الحشيش، فيما بينت التحقيقات أن المتهم من أرباب السوابق في جلب المخدرات، إذ تتولى المتهمة الثانية (26 عاما) مهمة ترويجه في البحرين، فتم إصدار أمر بالقبض عليها. بحسب موقع “الأيام”.

وتمكنت الجهات الأمنية من الوصول للمتهمة الثانية، بعد ورود بضع رسائل نصية إلى رقم المتهم، وبالتحري عن صاحب الرقم، تبين أنه يعود لها.

وأقر المتهم في التحقيقات بتعاطي المواد المخدرة وذكر أنه أثناء تواجده في بلده اشترى القطعة من شخص آخر مجهول، مؤكدا أنها للاستخدام الشخصي فقط، وقام بتغطية القطعة بكيس نايلون ودهنه بالفازلين ثم غلفه مرة أخرى ووضع مادة الكركم عليه حتى لا يتم اكتشافها من قبل الكلب الخاص بنقطة الجمارك، ثم قام بوضعها داخل جورب وخبأها أسفل مقود السيارة. فيما أنكرت المتهمة الثانية علاقتها بالشاب، وقالت إنها قطعت علاقتها به منذ عام 2016.