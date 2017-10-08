غضب على مدرس مصري بعد ضربه المبرح لطالب (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب بعد تداول فيديو يظهر فيه مدرس وهو يعتدي بالضرب المبرح على طالب في مدرسة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية.

واستخدم المدرس عصا لضرب الطالب على يديه ورجليه بعنف شديد بسبب إساءته لإحدى زميلاته في الفصل، لكن المدرس الغاضب لم تكفه العصا، فطلب إحضار عصا أكبر لضربه من جديد.

وعمدت إحدى الطالبات إلى تصوير الواقعة بأكملها داخل الفصل باستخدام هاتفها المحمول، وهو ما أثار بدوره جدلًا آخر حول تواجد الهواتف مع الطالبات داخل الفصل.

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية وقف المدرس عن العمل للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها وأسبابها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المدرس لأنه لا يمتلك، بحسب وصفهم، المقدرة الأخلاقية والفكرية على التعامل مع الأطفال وبناء الأجيال.