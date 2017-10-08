الكويت.. ضبط “بدون” انتحل صفة مواطن وعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين

ضبطت الشرطة الكويتية، أحد الأشخاص من فئة “البدون” أو فئة “غير محددي الجنسية”، بعد أن اتضح أنه انتحل صفة مسؤول كويتي وعقد اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الدولة وظهر في حوارات تلفزيونية بصفته الرسمية المزورة تلك.

وقالت صحيفة “الأنباء” المحلية، اليوم الأحد، إن “البدون” من مواليد 1966، وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وأحالوه إلى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة مسؤول كويتي ولقائه عدداً من كبار المسؤولين في الدولة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني أن المتهم “البدون” سيحال لاحقاً إلى التنفيذ الجنائي لكونه محكوماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ذمة قضية جنائية لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضح المصدر أن “معلومات وردت إلى قطاع البحث الجنائي عن شخص من غير محددي الجنسية، ومنذ سنوات انتحل صفة مواطن كويتي وشكل لجنة متخصصة، وبحكم رئاسته لها التقى مسؤولين كبارا في الدولة وحصل على دعم للجنة، لكنه كان يحتفظ به لنفسه”.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية أن “البدون” شكّل لجنة وهمية تتعلق بالبيئة والبحر والتقى مسؤولين وأجرى حوارات تلفزيونية، وحصل على دعم مالي، ونشر تصريحات له في الصحف باسم مغاير لاسمه الحقيقي فتم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بما نسب إليه.

ولم يتم الكشف بعد عن المنصب الوهمي الذي شغله المتهم قبل أن يتم كشف حقيقته، أو المبلغ المالي الذي منحته إياه جهة رسمية، والذي قد يجعل من القضية واحدة من أشهر حوادث انتحال الصفة في البلد الخليجي.