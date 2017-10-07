لماذا تحقّق الشرطة الأمريكية مع “عاهرات” بشأن مذبحة لاس فيغاس؟ (صور)

قال مصدر رسمي إن محققين في شرطة “لاس فيغاس” يعتقدون أن منفذ عملية الحفل الغنائي ربما استأجر “عاهرة” قبل أيام من تنفيذه العملية.

ويعكف المحققون على استجواب “عاهرات” أخريات في المدينة لمعرفة دوافع المهاجم الذي أطلق النار على جمهور لحفل غنائي، ما أسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين.

وبحسب وكالة “أسوسيتيد برس”، أفاد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته أنه تم العثور على ملحوظة عليها أرقام هواتف بعد الحادثة في غرفة “ستيفن بادكوك” التي أطلق منها النار على التجمع في فندق “ماندالاي باي”، ولم يكن هناك أي مؤشرات تدل على تركه لرسالة انتحار.

وأضاف المصدر أن “بادكوك” كان قد سافر بعدة رحلات بحرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة مع صديقته ماريلو دانلي، واحدة من الرحلات -على الأقل- كانت وجهتها إلى الشرق الأوسط.

وأوضح صديق عائلي لـ”بادكوك” يوم الجمعة، أن “ستيفن” كان يستمتع بمرافقة “العاهرات” اللواتي كان يتم عرضهن عليه من بعض “كازينوهات لاس فيغاس”.

وقال ذات المصدر أن صديقة “بادكوك” كانت تعاني من تعاليه وشكواها من انفعاله.

وذكر مأمور شرطة “لاس فيغاس” كيفن ماكماهيل أن المحققين متأكدين من أن المنفذ كان لوحده في غرفة الفندق قبل العملية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان هناك شخص ما لديه علم مسبق بالعملية قبل تنفيذها.

وتتوسَّع رقعة التحقيقات عقب رفع شرطة “لاس فيغاس” والشرطة الفيدرالية يافطات تناشد المواطنين بالتعاون وإعطاء معلومات عن الحادثة وملابساتها.