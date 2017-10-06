القبض على سائح أمريكي طعن مصريًا في الأقصر

ألقت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن أمريكي الجنسية أصاب مواطنًا مصريًا بعد طعنه، إثر خلاف وقع بينهما في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، حسب ما ذكر مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام: إن”الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائح أمريكي طعن مواطنًا بسلاح أبيض في محافظة الأقصر”.

وأوضح أن “السائح الأمريكي اعتدى على المواطن المصري، إثر وقوع مشاجرة بينهما، بسبب أولوية مرور السيارة في قرية البعيرات، مما أدى إلى إصابته في إحدى ذراعيه”.

ونُقل المواطن المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج، في حين تولت النيابة المصرية التحقيق في الحادث، حسب المصدر ذاته.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، قَتل سائح إيطالي مواطنًا مصريًا بمدينة البحر الأحمر، إثر ضربه حتى الموت، على خلفية مشاجرة بينهما.