أمٌّ تخنق طفليها انتقامًا من زوجها

هزّت روسيا جريمة بشعة، ذهب ضحيتها طفلان على يد أمهما، حيث أقدمت على خنقهما حتى الموت.

وذكرت قناة “لايف” الروسية نقلاً عن لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن “المأساة المروّعة وقعت في قرية ابراموفو في منطقة نوفوسيبيرسكفي سيبيريا”.

وقالت الشرطة، إن إحدى الأمهات أقدمت في لحظة غضب على خنق طفليها الصغيرين، وهما فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، وصبي لا يتجاوز العامين من عمره، مضيفة أن شجارًا اندلع بين الزوجين قبل إقدام الأم على جريمتها.

وزعمت الأمُّ خلال التحقيقات أنها أقدمت على فعلتها بعدما علمت -علم اليقين- أن زوجها يخونها مع أقرب صديقاتها، فقررت أن تنتقم منه على هذه الخيانة، فأقدمت على قتل طفليهما خنقًا حتى تحرمه منهما.

وتسببت الجريمة بغضب من قِبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعدام الأم التي شبّهوها بـ”الوحش الكاسر”. وكتب أحدهم قائلاً: “لو كانت لديها إنسانية فإن بكاء طفليها المقتوليْن وتأنيب الضمير سيقتلانها، وهي تقضي عقوبة السجن”.