إدانة خادمة في دبي أهانت القرآن بالجلوس عليه

أحالت النيابة العامة في دبي بدولة الإمارات، خادمة آسيوية، إلى محكمة الجنايات بتهمة “الإساءة للقرآن الكريم والسخرية منه، والجلوس عليه”، مطالبة بإيقاع أقسى العقوبات بحقها، وإبعادها عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم.

وبحسب صحيفة “البيان”، فقد قال شرطي في تحقيقات النيابة بأن سيدة حضرت نهاية الشهر الماضي إلى مركز الشرطي وبرفقتها خادمتها، وأبلغت عن إساءة “الأخيرة” إلى القرآن، بأن قامت بالجلوس عليه والاستهزاء به.

وأوضحت المبلغة أنها اشتبهت بأن خادمتها تمارس أعمال سحر وشعوذة في فناء منزلها، ولما واجهتها بذلك، أنكرت، وادعت أنها كانت تقوم بأعمال النظافة، لافتة إلى أنها جلبت لها القرآن الكريم للحلف عليه بأنها لم تقم بذلك الفعل، إلا أنها تناولته ووضعته على الأرض وجلست عليه.