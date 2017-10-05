القبض على مدير فرع ماكدونالدز بنيويورك.. تعرّف على السبب؟ (صور)

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مدير فرع الفترة المسائية لمطعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” أمس الأربعاء، بعد ضبطه يبيع الكوكايين للعملاء مع البرجر والبطاطا المقلية.

وتلقت الشرطة معلومات تفيد بأن فرانك جوريرو 26 عامًا، يبيع الكوكايين للعملاء وعلى الفور أرسلت شرطياً سرياً إلى مطعم الوجبات السريعة الموجود في شارع بروكنر بوليفارد في برونكس بنيويورك.

وقالت السلطات، إن جوريرو باع كميات من المخدرات للشرطي السري بما في ذلك كوكاكين بمبلغ 10.900 دولار و100 جرام من الكوكايين تصل قيمتها إلى 62020 دولارًا في مرة أخرى، وفقًا لما ذكرته شبكة “اي بي سي 7 نيويورك”.

وأفيد أن جوريرو يقوم بحشو المخدرات داخل الصابون في الحمام، بينما يصل العملاء للشراء منه.

وعمل جوريرو في “ماكدونالدز” منذ 8 سنوات تقريبا قبل أن يتم إقالته بعد ليلة الأربعاء عندما وجدت السلطات أدلة من خلال المراقبة أن مبيعات المخدرات مستمرة منذ 3 أشهر.

وبعد ذلك، تم تنفيذ أمر تفتيش في منزله ببرونكس، حيث تم ضبط 200 جرام من الكوكايين و5.300 دولار نقدًا، وفي وقت البحث، اعتقلت الشرطة أيضا صديقة التاجر ليدي كابرال كاستيلو، 24 عامًا أمام ابنهما.

وكانت الأموال من المخدرات داخل ملابس الطفل، ويواجه التاجر وشريكته تهم حيازة جنائية لمواد خاضعة للرقابة والتعامل غير القانوني مع الطفل.

وأصدر صاحب مطعم الوجبات السريعة بيانًا يوم الأربعاء بشأن فصل الموظف، وقال توني رودريجيز: “إن أعمال هذا الموظف غير مقبولة ولن يتم التسامح معها في مؤسستي، نحن نتعاون مع التحقيق حتى الانتهاء من هذه المسألة”.