بالفيديو.. أم لـ3 أطفال توثّق لحظة مقتلها بالرصاص

وثّقت شابة عبر كاميرا هاتفها المحمول، لحظة مقتلها بالرصاص، وذلك بعد أن أطلق عليها أحد جيرانها النار من مسدسه ولاذ بالفرار.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان أحد جيران سيدة برازيلية تدعى “فيلا ماتيس” يوجه لها شتائم بعد مشاجرة جرت بينهما، فأرادت توثيق ذلك بالصوت والصورة، عبر هاتفها المحمول لكي تعرضه على زوجها لاحقًا.

وفجأة خرجت الأمور عن السيطرة، ولم يخطر ببال المرأة الأم لثلاثة أطفال أنها كانت توثق بكاميرا هاتفها لحظة مقتلها، فقد أقدم الجار الغاضب على إخراج مسدسه من تحت قميصه وصوبه باتجاهها مطلقًا رصاصات قاتلة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، نُقلت المرأة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إسعافها وإنقاذ حياتها، فقد توفيت بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى، في حين تم القبض على القاتل وتمت إحالته للجهات القضائية.