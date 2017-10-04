إلقاء القبض على كويتيين يضعان “الماكياج”

ألقت المباحث الجنائية في الكويت القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، بتهمة التشبه بالجنس الآخر، كما سجلت بحقهما تهمة إتلاف المال العام بعد أن اصطدما بمركبة دورية أمن خلال محاولتهما الهرب.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن دورية تتبع الأمن كانت في جولة تفقدية في منطقة حطين حين لاحظت شابين يضعان الماكياج بصورة لافتة، وحين طلب منهما التوقف قاما بالاصطدام بالدورية والهرب، إلا أنه وبعد مطارتهما من قبل رجال الأمن تم إيقافهما والعثور بحوزتهما على أدوات مكياج وباروكة، وذلك بحسب صحيفة “الأنباء”.