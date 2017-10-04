“التمييز” الكويتية تصدر حكمها بقضية السوري صاحب فيديو “نورة لا تصيرين مغرورة”

أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز في الكويت، أمس الثلاثاء، الحكم الاستئنافي الصادر بحق الشاب السوري، منتحل صفة رجل أمن، وصاحب الفيديو الشهير “نورة لا تصيرين مغرورة”.

وسبق أن أيدت محكمة الاستئناف قضاء أول درجة بالامتناع عن معاقبة المتهم عن تهم تتعلق بانتحال صفة رجل أمن وتزوير هويات عسكرية والخطف، مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبًا بكفالة مالية قدرها 100 دينار، وتبرئته من تهمة السلب بالقوة، وفق صحيفة “الأنباء”.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة في أغسطس 2015، وبحوزته بدلة وهويات عسكرية، قادت إلى كشف مقاطع فيديو قام بتصويرها وهو يرتدي الزي العسكري، ثم تمت تبرئته من تهمة السلب بعد تنازل الشاكي، وهو مواطن مصري، كان قد اتهمه بخطفه وسلبه 800 دينار بالقوة.

وضبطت قوات الأمن المتهم السوري بعد أن استوقفته دورية وسألته عن إثبات الشخصية فارتبك وقدم لرجال الأمن إثباتًا مزورًا ،ثم قدم إثباته الأصلي، فتم إلقاء القبض عليه، وبتفتيش مركبته عثر بحوزته على صور شخصية له مرتديًا فيها الزي العسكري وتحمل رتبة نقيب في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى هاتف نقال ومبالغ مالية وعدد من الهويات المزورة.

وكان مقطع فيديو انتشر في عام 2015 للمتهم ،وهو منتحل صفة رجل أمن ومرتديًا الزي العسكري الكويتي، حيث اشتهر بالمقطع بجملته التي قال فيها “نورة لا تصيرين مغرورة”، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين الكويتيين آنذاك، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.