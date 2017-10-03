بسبب تأخره عن العمل.. حفلة تعذيب لعامل مصري على يد صاحب ورشة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لعامل مصري يتلقى حفلة تعذيب من قبل صاحب ورشة، بعدما تأخر عن العمل.

وأظهر الفيديو الذي عرضته فضائية “الحدث اليوم” المصرية، العامل وهو مقيد بسلسلة في وسطه ويقوم أحد الأشخاص التابعين لصاحب الورشة بحلق شعر رأسه فيما يظهر صاحب الورشة جالسًا على كرسي بالقرب من العامل وفي يده عصا وهو يدير حفلة التعذيب التي يشارك فيها رجلان وطفل.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى قسم شرطة فارسكور بدمياط بلاغًا من أحد المواطنين، لتتحرك قوة أمنية للقبض على صاحب الورشة.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل أيا كان السبب.. ده مش بني آدم.. ده ربنا اللي خلقنا استحالة يعمل فينا كدا.. ده انعدمت منه الرحمة والإنسانية.. سبحانك ربي حينما قال لو خلقتموهم لرحمتموهم”.

وقال آخر: “أنا مقدرتش أكمل الفيديو والله.. إيه الإجرام ده؟!.. وهو ساكتله ليه ولا صابر على كل ده ليه.. ما يسيب الشغل ويشتغل أي شغلانة تانية لو عامل نظافة حتى.. الإنسان بدون كرامة بيفقد آدميته وبيفقد كل حاجة”.

وشبه أحد الرواد الفيديو بما يحدث للمسلمين في بورما، بقوله: “هو بيحاول يقلد بورما بس بشياكة”.