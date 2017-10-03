الإطاحة بسعوديين تحرشا بطفلة تبلغ 12 عامًا

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على مواطنين اثنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، بعد أن قدم مواطن بلاغا عن قيام شخصين بالتحرش بشقيقته البالغة 12 عاما فقط.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، إن مواطنا أبلغ عن تعرض شقيقته (12 عاما) للتحرش من قبل شخصين، وفق موقع “أخبار 24”.

وأوضح، أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية المتهمين، إذ تم إلقاء القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بفعلتهما، فيما تعرفت عليهما الفتاة من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة.