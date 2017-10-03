بالفيديو.. سائح في الصين حاول الفرار من الفندق فعلق في الهواء

حاول سائح في الصين الفرار من غرفته في الطابق الـ19، وذلك بالنزول بواسطة الأسلاك من سطح المبنى المكون من 20 طابقا، متنصلا من دفع بدل إقامته في غرفة فاخرة في أحد الفنادق الفخمة، والتي يبلغ إيجارها أكثر من قدرته المالية، بحسب صحيفتي “جاينمين جيباو” و”ماشابل”.

وظهر السائح في مقطع فيديو وهو يحاول الفرار من غرفته الفندقية، بواسطة سلك ممدد من نافذة الفندق نحو المبنى المجاور، لكن وبعد بضع ثوان من محاولته للهرب، علق على الأسلاك المتشابكة وأصبح معلقا في الفضاء، ولم يتمكن من النزول على الأرض إلا بمساعدة عمال الانقاذ ورجال الإطفاء، ولكن ليس ليذهب إلى منزله، بل إلى مركز الشرطة للتحقيق معه بتهمة الاحتيال ومحاولة التملص من دفع موجباته المالية.

وسيضطر السائح المحتال لدفع ما يترتب عليه للفندق، فضلا عن دفع غرامة كبيرة بسبب تعريضه نفسه وغيره للخطر.