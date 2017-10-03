بالفيديو.. مقتل اثنين إثر خلاف “كهربائي” في لبنان

أدى اشتباك بالأسلحة النارية بعد خلاف بشأن المولدات الكهربائية في مدينة صيدا اللبنانية، أمس الاثنين، إلى مقتل رجلين وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت مصادر أمنية أن الاشتباكات دامت نحو نصف ساعة قبل أن ينتشر الجيش ويقوم باعتقالات في حي البراد الغربي، حيث دارت المواجهات بسبب تنافس بعض التجار على تزويد المنطقة بالكهرباء.

وأغلقت بعض المحلات التجارية والمدارس أبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تسود حالة من الحذر في المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 250 الف نسمة.

وبحسب صحيفة “المستقبل”، فقد أوقفت دوريات الجيش اللبناني فجرًا 6 أشخاص، كانوا تسببوا في وقوع المشكلة، التي انتهت بفرار مئات السكان، يوم أمس.

وقال منسق عام “تيار المستقبل” في الجنوب ناصر حمود: “ما جرى بالأمس هو نتيجة السلاح غير الشرعي المتفلت بأيدي مجموعات تقوم بترويع المواطنين وتوتر الوضع بين الحين والآخر من أجل التنافس فيما بينها على فرض نفوذها في أحياء المدينة”.

وأضاف: “ندعو قوى الأمن إلى تكثيف جهودها من أجل ملاحقة وتوقيف كل من يثبت تورطهم بإطلاق النار ورفع الغطاء عنهم وهم معروفون بالأسماء، والضرب بيد من حديد من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة صيدا”.

يذكر أن تزويد المنازل والمحلات التجارية في معظم مناطق لبنان بالكهرباء يتم جزئيا من قبل مولدات يملكها بعض التجار بسبب الانقطاعات المتواصلة بشبكات الكهرباء الحكومية؛ ما أدى إلى بروز ما يسميه السكان بـ”مافيا الكهرباء”.