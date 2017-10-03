إلقاء القبض على أصغر نصاب في مصر استولى على 5 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في منطقة البحيرة، أمس الاثنين، القبض على أصغر نصاب تم اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وعمد النصاب إلى تدشين عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاط توظيف الأموال.

وبحسب “اليوم السابع”، فقد قبضت الشرطة على المتهم، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وهو طالب بكلية التجارة، بعد تقديمه بلاغًا ضد صاحب محل أدوات صحية إثر وقوع مشادة بينهما واحتجازه بالمصعد الكهربائي، حيث تبين أنه صادر ضده حكم بالحبس.

وقال أحد ضحايا المتهم، إن المتهم كان قد دشن عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” للترويج لنشاطه الخاص بتوظيف الأموال والإيقاع بالضحايا من خلال الإعلان عن إقامة كيان استثماري وهمي، حيث قام المتهم وآخرون معه بالاستيلاء على 5 ملايين من الضحايا.