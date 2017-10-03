دبي.. استغل غياب الأم وتحرش بطفلتها النائمة

تنظر محكمة الجنايات في دبي بـ دولة الإمارات قضية حارس أمن آسيوي، يبلغ 37 عاما من العمر، متهم بهتك عرض طفلة تبلغ 12 عاما بالإكراه أثناء نومها في غرفة أمها بسكن مشترك.

وأنكر المتهم أمام المحكمة، أمس الاثنين، ارتكابه الجريمة، مبررا أنه لا يعرف سبب اتهامه بذلك، وربما تكون غاضبة منه بسبب شيء وهو ما دفع والدة المجني عليها لاتهامه.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن بلاغا ورد للشرطة مطلع أغسطس/آب الماضي، تفيد فيه والدة المجني عليها، أن ابنتها كانت نائمة وحين حاولت إيقاظها كانت في حالة صدمة ولم تستجب لحديثها.

وذكرت، أنها كانت مع أصدقاء لها في سوق السمك، وحين عادت كان المتهم مخمورا ويجلس في المنزل بملابسه الداخلية، إذ كان برفقته عدد من أصدقائه غادروا الشقة لاحقا.

وتابعت أن المتهم توجه لاحقا إلى غرفته للنوم، وذهبت هي للمطبخ، ثم جاءت إليها مالكة الشقة وطلبت منها عدم الفزع مما ستطلعها عليه، وأخذتها إلى غرفة نومها لتجد ابنتها في حالة صدمة بالغة وكلما تحدثت معها لا ترد.

وأضافت أن مالكة الشقة أخبرتها أنها شاهدت المتهم يتحسس جسد ابنتها أثناء نومها، وأكدت المالكة ذلك في شهادتها أمام النيابة، لافتة إلى أنها حين دخلت الغرفة للاطمئنان على الطفلة شاهدت المتهم ينحني عليها ويتحسس جسدها، فطردته منها ثم أبلغت الأم بذلك.

واستمعت النيابة العامة إلى الطفلة التي قالت إنها كانت نائمة حين استيقظت فجأة وشعرت أن شخصا يتحسس جسدها، وأصابها ذلك بالرعب، فيما أجلت محكمة الجنايات النظر في القضية لجلسة الـ 16 من أكتوبر/تشرين الأول.