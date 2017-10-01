الكويت تقرر إبعاد 6 إيرانيين ومصريين حفاظًا على سمعة سوق السمك

أنهت السلطات الكويتية عملية إلقاء القبض على المتورطين في المشاجرة التي اندلعت قبل أمس الجمعة بين بائعين في سوق السمك بمنطقة “شرق” في العاصمة، إذ ألقت القبض على 4 جدد، اليوم الأحد، بعد ضبط 2 في بداية المشاجرة.

وبلغ عدد المتشاجرين 6 أشخاص، نصفهم إيرانيون والنصف الآخر مصريون، إذ يخضعون للتحقيق حالياً، فيما تعتزم وزارة الداخلية إبعادهم جميعاً للحفاظ على سمعة سوق السمك وفقا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

ويواجه الـ 6 تهمة التشاجر وإثارة الفوضى، ويجري إعداد ملفاتهم تمهيداً لإبعادهم إدارياً، بعد أن انكشف الغطاء عن دوافع الشجار التي تتمثل في الغش التجاري.

وذكر مصدر أمني كويتي، وفقا لأقوال الشهود، أن مجموعة الإيرانيين أقدمت على مزاولة الغش التجاري، بالتمويه على الزبائن وبيعهم الهامور الإيراني على أنه كويتي، وهو ما أثار حفيظة المصريين، ليندلع الشجار بين الفريقين.

وقال المصدر، إن وزارة الداخلية، تعتزم إبعاد جميع الأطراف المشاركين في الشجار، عقاباً لهم على ما ألحقوه بسوق السمك من أضرار، وتجاوز على القانون.