الشرطة الألمانية تقبض على “إرهابي المعلبات”

اعتقلت الشرطة الألمانية مساء السبت رجلا في الخمسين، للاشتباه في قيامه بتسميم أطعمة معروضة في الأسواق ، وقد اعترف بجريمته ، واضعًا بذلك حدا لحالة الخوف التي عاشها المستهلكون الألمان طيلة الأيام الأخيرة.

وكان الرجل موضوع مذكرة بحث منذ فترة، بسبب رسائل التهديد التي بعث بها لعدة مصانع أغذية، يقول انه سيقوم بتسميم منتجاتهم المعروضة في الأسواق ، إذا لم يتسلم منهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 11 مليون يورو حسب ال “بي بي سي”.

وكان النائب العام “اليكسندر بوغير” قد صرح في ندوة صحفية الجمعة الماضية :”نأخذ تلك التهديدات على محمل الجد ، لأن المجرم قام خلال الأسبوع الماضي بوضع 5 منتجات مسمومة بمحل في مدينة فريدريشسهافن “.

وتمكنت الشرطة من ضبط الفاعل بالقرب من مدينة “توبينغن” ، بفضل شهادة السكان وصور لكاميرات المراقبة،ووصفه مسؤول من الشرطة بكونه “متطرفًا ” ويعاني من ” اضطرابات نفسية”.

كما تم التعرف على المعلبات المسمومة وسحبها في الوقت المناسب بفضل،وبعد تحليلها تم العثور على مادة ” الإيثيلين جلايكول”،وهي حلوة المذاق وتصبح قاتلة بعد الهضم.