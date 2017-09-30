اعتقال قاتل الناشطتين السوريتين عروبة وحلا بركات في تركيا (صورة)

تمكنت الشرطة التركية ،صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا بركات في مدينة “بورصة” التركية.

وأفادت الشرطة وفق معطيات “التحقيقات الأولية”، أن القاتل من أقرباء المقتولتين ويدعى أحمد بركات. كما نوهت الشرطة أن السلطات المختصة تحقق فيما إذا كان هناك صلة بين القاتل ومخابرات النظام السوري بحسب صحيفة “يني شفق التركية”.

وعثرت الشرطة التركية على جثتي الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات، وابنتها الصحافية حلا بركات، في منزلهما بمدينة “أسطنبول”، بعد أن أبلغ أصدقاء حلا ( 22 عامًا)، الشرطة التركية عن فقدان الاتصال بها، إثر غيابها عن العمل لمدة يومين. وتوجهت الشرطة إلى المنزل الذي تسكن فيه الشابة السورية مع والدتها عروبة (60 عامًا)، في منطقة “أُسكودار” بأسطنبول.

وشكل اغتيال الناشطتين لغزًا ،خاصة أن الشرطة التركية لم تجد أي آثار لكسر أو خلع أبواب أونوافذ عندما دخلت إلى شقة الضحيتين، وثارت شكوك بأن القاتل كان يحمل مفاتيح للشقة أو أنه من أقرباء عروبة وحلا بركات.

واتهمت شذى بركات أخت المعارضة الراحلة النظام السوري بقتلها هي وابنتها.

وكان عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، أكد أن الائتلاف “يتابع مع الجانب التركي سير التحقيق”.

وتعد عروبة بركات معارضة بارزة للنظام السوري، إذ انضمت للمجلس الوطني المعارض في وقت سابق. وللمعارضة الراحلة مواقف مناصرة للثورة السورية، كما انتقدت مؤسسات المعارضة السورية، أما ابنتها حلا فتعمل صحافية في مؤسسة “أورينت” السورية.

ونددت الخارجية الأمريكية بمقتل حلا بركات ووالدتها عروبة، واصفة الأخيرة بالشجاعة.

وطالت الاغتيالات عددًا من المعارضين السوريين في تركيا، من أبرزهم ناجي الجرف وزاهر الشرقاط في مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا.