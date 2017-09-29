دلت عليه لحيته.. اعتقال بارون مخدرات على الإنترنت(صور)

ذكرت صحيفة “ميامي هيرلد” أنه تم اعتقال تاجر مخدرات فرنسي إسرائيلي، خلال مشاركته في مسابقة لأجمل لحية نظمت بأنتلانتا نهاية أغسطس الماضي، وأن المدعو”غال فاليريوس” يعتبر من أكبر تجار المخدرات في الإنترنت المظلم dark web.

وكان البحث عن المتهم ذي الـ 38 عاما جاريا منذ عدة أشهر، وهو معروف على الشبكة بلقب “اوكسي مونستر”، ويلعب دورا أساسيا في Dream Market (سوق الحلم) أكبر سوق للمخدرات على الإنترنت.

وبعد اعتقاله ضبط حاسوبه الخاص حيث تم العثور على متصفح “تور” الذي يمكنه من الدخول للإنترنت المظلم، وما يقابل 500 ألف دولار بعملة بيتكوين الافتراضية.

وكان غال يتولى منصب مشرف ووسيط في سوق الحلم حسب النائب الفدرالي فرانشيسكو ماديرال، ويقدم نفسه كبائع كبير يورد لكل مكان في أوروبا والولايات المتحدة.

وتمكن المحققون من التوصل إلى حساباته على فيسبوك وتويتر وإغلاقها، حيث كان يتواصل بهويته الحقيقية، ويذكر مكان إقامته بقرية “بلوسكيليل” التي لا يتجاوز سكانها الـ 600 والتابعة لبلدية “كوت دارمور” شمال غرب فرنسا.

وعرف غال فاليريوس على مواقع التواصل تلك بنشره لصور لحيته الحمراء اللون التي كان حريصا على العناية بها دون أن يخطر بباله أنها ستكون سببا في اعتقاله.