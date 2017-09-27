عائلة من آكلي لحوم البشر تكشف سراً “خطيراً” يتعلق بالطيارين الروس

اعترفت امرأة روسية وزوجها، ألقي القبض عليهما بتهمة قتل وأكل أكثر من 30 شخصاً، خلال 18 عاماً، بأنهما باعا فطائر بلحم ضحاياهما لمتدربين في القوات الجوية الروسية.

وألقت الشرطة في جنوب روسيا، القبض على ناتاليا باكشيفا وزوجها ديمتري باكشيف، هذا الأسبوع، بتهمة القتل وأكل الضحايا، بمن فيهم عاملة الحانة إلينا فاشروشيف، البالغة من العمر 35 عاماً، والتي كانت تعيش بجوار منزل الزوجين.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وسائل إعلام روسية، أن ناتاليا اعترفت للشرطة بجرائمها، وبأنهما باعا هي وزوجها فطائر بلحم البشر للطيارين المتدربين في الكلية العسكرية المجاورة لمنزلهما.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان المحليين قوله إنها”كانت تتفاخر بأنها تصنع فطائر جيدة وتبيعها للمتدربين في الكلية لزيادة دخلها، كما قالت إن بإمكانها تزويد المطاعم باللحم”.

من جهته، قال فيتالي ياكوبنكو، صاحب كافتيريا في المنطقة إنه “كان عام 2010 وكانت ناتاليا نشطة جداً كانت تسألنا دوماً عن مصدر لحومنا وتقول إن بإمكانها تزويدنا باللحم، لكنني أخبرتها بأننا نعمل فقط مع تجار مرخصين”.

ونشرت الشرطة هذا الأسبوع، العديد من الصور بما فيها صورة لديمتري وهو يتناول يد بشرية، مشيرة إلى العثور على رؤوس مقطوعة وبقايا بشرية أخرى في الثلاجة والغرفة السفلية وأماكن أخرى في منزل الزوجين.