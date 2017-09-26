طالبة تفلت من السجن بقرار قضائي “غريب” (صور)

أعفى القضاء البريطاني الطالبة لافينيا وودوارد (24 عاما) من العقاب بسبب موهبتها الفذة، رغم أنها اعترفت بتهمتها المتمثلة في الضرب والجرح العمد في حق صديقها، والتي كانت ستكلفها السجن 10 أشهر.

وتعتبر الطالبة من النوابغ في دراسة الطب بجامعة “أكسفورد“، ونشرت العديد من الأبحاث العلمية، وتحظى بتشجيع كبير من أساتذتها، وستتخرج في شهر أيار/ مايو المقبل، كما أن صحيفة سوابقها نظيفة.

وقال القاضي ايان برانغل :”يبدو لي أن هذا الحكم إذا كان سيمنع سيدة شابة وموهوبة من متابعة مسيرتها المهنية ، فسيكون قاسياً جداً”.

وتعود الواقعة إلى شهر أيار/ مايو الماضي، عندما التقت الطالبة الموهوبة بصديقها الذي تعرفت عليه عن طريق تطبيق التعارف “تندر”، فانقلب اللقاء إلى شجار بعد تناول الكحول، فغرزت سكين تقطيع الخبز في ساقه، قبل أن ترمي بحاسوب محمول وكأس وقارورة مربى على وجهه.

وقرار القضاء الذي أسعد إدارة جامعة “إكسفورد” وعبّرت عقبه عن استعدادها لاستقبال الطالبة ابتداء من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أثار استياء بعض المتابعين واعتبروه مخلاً بقانون العقاب مقابل الجريمة.