عرض فيلم "الجايدة" لمخرجته التونسية سلمى بكار مؤخرًا في تظاهرة "شاشات الحمامات" التي يقيمها المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الثقافي الدولي، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في تونس، والتي تنتهي فعاليتها اليوم 11 أغسطس.

وتدور أحداث فيلم "الجايدة" خلال ثمانية أشهر قبل استقلال تونس عام 1956، ويروي حكاية أربع نساء معنَّفات ومتَّهمات بعصيان أوامر أزواجهن، ولذلك أُرْسِلْن إلى دار الجويد في أزقة المدينة العتيقة التي تديرها "الجايدة" وهي امرأة تتفنن في تعذيبهن وتمريغ كراماتهن بالوحل.

وتختلف أوجه العصيان لأولئك النساء، "بهجة" (وجيهة الجندوبي التي شاركت في كتابة الفيلم مع مخرجته) اكتشفت ذات ليلة أن زوجها يعاشر شقيقتها "آمال" (نجوى زهير)، فبات يضربها يوميًّا، ويعاقبها على عدم مغفرتها لخيانته، وفي الوقت ذاته تتعرض لتعنيف حماتها؛ لأنها لم تنجب ذكورًا، و"ليلى" (سهير بن عمارة) وهي شابة أُجبرت على الزواج بشيخ كبير لا يستطيع إشباع رغباتها، لذا تسعى لذلك خارج حدود منزلها.

ويوجد "حسينة" (سلمى محجوب) المراهقة التي أحبت شابًّا مناضلًا حبًّا عذريًّا، ومع ذلك بطش بها عمها، وأرسلها إلى بيت الجويدة حارمًا إياها من متابعة دراستها، وهناك ستتقاطع أفكارها مع "ليلى" وتتواءم روحيًا مع "بهجة" وترى كل منهما انعكاسًا لها في الأخرى.

وتتلاقى خيبات تلك النسوة في حبسهن ضمن دار الجويدة، ولكن رغم القهر، فإنهن استطعن أن يحررهن من ربقة الأحكام الذكورية، والشرائع المجتمعية التي تقف ضدهن، إذ حِكْنَ من تعاضدهن ما يشبه الرباط المقدس الذي أشعل فيما بعد استقلالهن واستقلال تونس أيضًا.

المعاناة التي عاشتها النساء الأربعة، ما هي إلا انعكاس لظلم أكبر متعلق بالاستعمار الفرنسي، وممارساته القمعية التي ضمنت مصالحه وهيمنته، فمثلًا نرى العلاقة مختلفة بين الأنثى والذكر في مجتمع تهيمن عليه العقائد البائتة، كذلك هي الحال بين المجتمع التونسي، والمحتل الذي يفرض قوانينه للحفاظ على بقائه.

وإلى جانب الأربع نساء يوجد شخصيات نسائية أخرى لعبن أدوارًا مهمة في إيضاح مغازي الفيلم، ومنهن "فتنة" الفتاة المشاكسة خفيفة الظل التي تتسبب دائمًا في المشكلات، ويوجد الفتاة التي خالفت رأي والدة زوجها، فاحتجزت مدة عقابًا مؤقتًا، ولم تلبث أن تتحرر منه بالزواج الذي يرضي جدتها.

وتشاركهن الحبس أيضًا الخادمة السمراء التي تخدم في فراش أحد الرجال، وتقع في حب آخر، ووجودها هو نتيجة لتجرئها على الحُب، إلى جانب شخصية الجايدة السجينة مثل بقية النسوة، ولكن مع امتيازات أكبر نوعًا ما.

ثنائية العبد والسيد كانت تُظلل مفاصل العمل جميعها الذي أنتجته المخرجة بالتعاون مع عبد العزيز بن ملوكة، وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية، والمركز الوطني للسينما والصورة في تونس عام 2017.

وعلى تلك الثنائية تأسس البناء الجمالي للفيلم، بالتركيز على مفهوم الجسد وحريته ورمزيته، ومن ذلك تصوير خطوات النساء الأربعة اللاتي ظهرن في أول مشاهد الفلم خطوات متردّدة، وغير واثقة، لتتحول إلى نهاية الفيلم جريئة قويّة وعازمة على المضي نحو الاستقلال، وفي ذلك مقاربة بين عهدي الاستعمار والاستقلال.

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والأهم على الصعيد الدرامي هو التبني الحقيقي من الممثلين لشخصياتهم، التي رغم مظلوميتها في كثير من الأحيان، فإنها حاربت الظلم بالنكتة، ورسمت البسمة على وجوه المتفرجين، باعتمادها نوعًا من الكوميديا السوداء التي ترش السكر على الموت.

ومن اللقطات المؤلمة في الفيلم انتحار "ليلى" بعدما شوَّهت أعضاءها الحميمة، ليأتي هذا الانتحار نوعًا من التحرر وفق مفهوم إيميل سيوران، وفي مقابله نشاهد المجاهدين الذي يضعون أرواحهم على أكفهم في مجابهة الاستعمار، والذي أدى في النهاية إلى حرية البلاد مع إعلان بورقيبة استقلال تونس، ومشاهدة "بهجة وحسينة" في الميناء تملأهن الغبطة والسرور، وأنهى أيضًا معه بيت الجويدة.