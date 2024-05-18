فيديو يفضح "الاعتداء الوحشي" لمغني الراب باف دادي على صديقته

سلط فيديو صادم الضوء على الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له العارضة والمغنية الأمريكية كاسي فينتورا على يد صديقها السابق مغني الراب الشهير شون كومز، المعروف بـ"باف دادي" و "بي ديدي".

ويأتي هذا الفيديو، الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ليثبت واقعة الاعتداء التي تعود إلى عام 2016، وتتطابق تفاصيله مع دعوى رفعتها فينتورا، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ضد "ديدي"، الذي سبق وحاول إنكارها مرارا.

ووثقت كاميرات المراقبة لفندق كان ينزل فيه الثنائي في لوس أنجلوس، تزامنا مع واقعة الاعتداء، خروج ديدي (54 عاما) من غرفة الفندق وتوجهه مسرعا إلى أحد المصاعد، وقد لف منشفة فقط حول خصره، ليلاحق فينتورا.

وفي الفيديو، يظهر ديدي وهو يمسك بفينتورا قبل أن يعتدي عليها بالضرب المبرح ويلقي بها أرضا. ثم سحب حقيبتها وحقيبة سفر كانتا على الأرض قرب المصعد، قبل أن يركلها مجددا وهي لا تزال على الأرض من دون حراك، ويسحلها لاحقا إلى الغرفة.