لبنان.. شاب يلقي نفسه من شرفة منزل هروبًا من مداهمة الجيش (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشاب يقفز من شرفة منزله هروبًا من مطاردة الجيش في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع محلية، حاول رجال الجيش التفاوض مع الرجل حتى يسلم نفسه، إلا أنه وقف على حافة شرفة منزله ثم قام بإلقاء نفسه وسقط على ألواح الطاقة الشمسية دون أن يصاب بأي ضرر.

ولاحقًا تداول رواد مواقع التواصل، مقطعًا آخر للشاب بعدما تم اعتقاله من قبل رجال الجيش اللبناني، وحتى الآن لم يتم التعرف على مصيره أو التهمة المنسوبة إليه.

وكشفت مصادر إعلامية لبنانية أن قوات الجيش اللبناني نفذت مؤخرًا عددًا من عمليات المداهمة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للتحقيق في وقائع مختلفة.