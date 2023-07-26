تونس تعلن السيطرة الكاملة على حرائق الغابات

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت، بمساعدة من الجزائر وإسبانيا، من السيطرة بشكل كامل على حرائق الغابات التي اجتاحت عدة مناطق من البلاد.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر، وخلفت ما لا يقل عن 34 قتيلًا بينهم 10 جنود، وانتشرت في مناطق تونسية من بينها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، "إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق، بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا".

وأضاف الوزير التونسي أمام برلمان بلاده، أن الحرائق "لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وأن 600 ساكن عادوا إلى منازلهم بعد عمليات إجلاء في وقت سابق".

وكانت حرائق الغابات في تونس قد أجبرت المئات على إخلاء منازلهم في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.