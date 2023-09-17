الممثل الكوميدي راسل براند ينفي مزاعم ارتكابه اعتداءات جنسية

نفى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند ارتكاب أي مخالفات جنائية، ردا على تقرير صحفي اتهم فيه بارتكابه اعتداءات جنسية منها الاغتصاب، على مدى سبع سنوات، في أوج شهرته.

وأصدر براند (48 عاما)، وهو الزوج السابق للمغنية الأمريكية كيتي بيري، بيانا نفى فيه "مزاعم جنائية خطيرة للغاية"، وذلك في أعقاب تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" أشارت فيه إلى أن أربع نساء اتهمته باعتداءات جنسية.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمن بشكوى إلى الشرطة، لكنها قالت إن "الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013"، مضيفة: "قدمت امرأة شكوى بالاغتصاب، بينما قالت أخرى إن براند اعتدى عليها عندما كان عمرها 16 عاما".