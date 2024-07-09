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إسبانيا.. ارتفاع نسبة القُصَّر بين ضحايا "الجرائم الإلكترونية الجنسية"

إسبانيا.. ارتفاع نسبة القُصَّر بين ضحايا "الجرائم الإلكترونية الجنسية"
تعبيريةالمصدر: Getty Images
ترجمات
ترجمات
09 يوليو 2024، 10:18 ص

وفقًا لتقرير الجرائم ضد الحرية الجنسية، الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الجرائم الجنسية بـ 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 مع ارتفاع خاص في الاعتداءات الجنسية، والاغتصاب بـ 11.6%.

وبحسب التقرير، فإن 42% من ضحايا الجرائم الجنسية، البالغة 21.825، العام الماضي في إسبانيا كانوا من القُصَّر، ولكن هذا الرقم يتضاعف في قسم الجرائم الإلكترونية الجنسية حيث يصل إلى 84.82%.

زيادة على ذلك، فإن الأطفال الأصغر سنًّا هم الذين يعانون غالبية الجرائم، إذ إن الفئة العمرية دون 13 سنة تمثل 47.6% من الحوادث المعروفة لدى قوات الأمن.

وكانت الجرائم الإلكترونية الجنسية الأكثر تسجيلًا في عام 2023 هي التعرف على قُصّر دون 16 عامًا لأغراض جنسية عبر التكنولوجيا (589)، يليه استغلال الأطفال في المواد الإباحية (209)، وإفساد القُصّر أو الأشخاص ذوي الإعاقة (171).

وفيما يتعلق بجنس الضحايا، فإن أغلبية الضحايا من النساء. ومن بين 589 جريمة تتعلق بالقُصّر من خلال التكنولوجيا، كان 34% من الضحايا رجالًا و66% المتبقية نساء.

وفيما يتعلق بجنسية ضحايا الجرائم الجنسية على الإنترنت، فإن 90.7% منهم إسبان، والـ %9.3 المتبقين أجانب. وبعد إسبانيا، شهدت كولومبيا، وفنزويلا، ورومانيا أكبر عدد من الضحايا. 

ضحاياالجرائمالجنسية

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