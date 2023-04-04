طائرة "ترامب فورس ون" تخطف الأضواء تزامنا مع بدء المحاكمة.. ماذا نعرف عنها؟
سلطت وسائل الإعلام الغربية الأضواء مجددا على طائرة دونالد ترامب الخاصة، المعروفة باسم "ترامب فورس ون"، تزامنا مع توجه الرئيس الأمريكي السابق إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة في اتهام جنائي.
واسم طائرة ترامب مستوحى من اسم الطائرة الرئاسية "إير فورس ون".
وتتزين طائرة ترامب باسمه على جانبها وهي من طراز بوينج 757-200 يعود تاريخ صنعها إلى بداية التسعينات.
ويمكن للطائرة حمل 43 راكبا وبها غرفة طعام وغرفتا نوم وقاعة عرض وغرفة استحمام.
وكثير من تجهيزات الطائرة الداخلية من الذهب عيار 24 قيراط.
ويفخر ترامب بقوة شبكة الواي فاي داخل الطائرة، وهي مميزة لا تتوافر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس ون.
وتنقل عنه وكالة بلومبيرغ قوله للصحفيين على متن الطائرة: “لدينا شبكة Wi-Fi جيدة. لاحظتم؟ يقولون إنها تعمل بشكل جيد للغاية. هناك الكثير من الطائرات التي لا تعمل فيها بشكل جيد".
ماذا عن الطعام؟
سلط تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ الضوء على قوائم الطعام المعروضة على متن الطائرة ومن أهمها دجاج كنتاكي والبطاطا المهروسة والمعكرونة والجبن.
ولابد من توفر أكلات ترامب المفضلة مثل ماكدونالدز وكوكاكولا منخفض السعرات.