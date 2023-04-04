طائرة "ترامب فورس ون" تخطف الأضواء تزامنا مع بدء المحاكمة.. ماذا نعرف عنها؟

ويمكن للطائرة حمل 43 راكبا وبها غرفة طعام وغرفتا نوم وقاعة عرض وغرفة استحمام.

وكثير من تجهيزات الطائرة الداخلية من الذهب عيار 24 قيراط.

ويفخر ترامب بقوة شبكة الواي فاي داخل الطائرة، وهي مميزة لا تتوافر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس ون.

وتنقل عنه وكالة بلومبيرغ قوله للصحفيين على متن الطائرة: “لدينا شبكة Wi-Fi جيدة. لاحظتم؟ يقولون إنها تعمل بشكل جيد للغاية. هناك الكثير من الطائرات التي لا تعمل فيها بشكل جيد".