"سحر أكتوبر".. أفضل 5 وجهات سياحية لهذا الخريف

مع بدء موسم الخريف، تتغير الأجواء وتصبح أكثر برودة، قد تشعر برغبة في الاستمتاع بالطبيعة واكتشاف أماكن جديدة بعيدًا عن زحمة الصيف، ويعتبر شهر أكتوبر هو الوقت المثالي للاستمتاع برحلة هادئة ومميزة بعيدًا عن الحشود السياحية.

وبحسب موقع Travel Triangle، إليك خمس من أفضل الوجهات السياحية في شهر أكتوبر:

موريشيوس

تتميز موريشيوس بطقسها الدافئ طوال العام، لكن في أكتوبر يكون الطقس مثاليًا مع انخفاض الرطوبة ودرجات حرارة مشمسة.

يمكنك الاستمتاع بأنشطة متنوعة مثل زيارة منتزه "Black River Gorges" الوطني أو الاستمتاع بالحفلات في "Grand Baie"، واحرص على حجز إقامتك مبكرًا.

اليونان

أكتوبر هو أفضل وقت لزيارة الجزر اليونانية مثل سانتوريني وميكونوس، حيث يقل الازدحام، وتنخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 20%.

وهذا الشهر مثالي للأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة وزيارة المواقع التاريخية، توفر اليونان مزيجًا من الاسترخاء والمغامرة.

هاواي

يُعد شهر أكتوبر من أفضل الأوقات لزيارة هاواي، حيث يكون الطقس معتدلًا وأسعار الطيران والإقامة منخفضة.

يمكنك الاستمتاع بأنشطة مثل ركوب الأمواج والغوص في مياه هاواي الجميلة، ويُعتبر الخريف مثاليًا للمشي في المسارات الجافة والتمتع بالطبيعة الساحرة.

هونغ كونغ

مع انتهاء موسم الأمطار في أكتوبر، تصبح هونغ كونغ وجهة مثالية للاستمتاع بالطقس اللطيف وزيارة المعالم السياحية.

يمكنك الاستمتاع بالتسوق في أسواقها النابضة بالحياة واستكشاف المعابد التاريخية والمواقع الثقافية الغنية.

سيشل

إذا كنت تبحث عن عطلة رومانسية أو عائلية، فإن سيشل هي الوجهة المثالية، شواطئ Anse Source D’Argent المذهلة ومناظرها الخلابة تجعلها واحدة من أفضل الأماكن للاسترخاء في أكتوبر.

استكشف محمية St. Anne National Marine Park، واستمتع بالأطعمة الشهية وسط الطبيعة الساحرة.