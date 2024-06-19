مصر.. أب يشاهد غرق ابنه أمام عينيه دون التمكن من مساعدته

في مشهد صادم ومؤثر، فقد أب مصري ابنه بطريقة مفجعة حيث رآه يغرق أمامه دون التمكن من إنقاذه؛ لأنه لا يجيد السباحة.

وشهدت الواقعة الحزينة محافظة الجيزة، إذ وقف الطفل أحمد هاني، 13 عامًا، على مكان مرتفع من "كوبري" ترعة حي المريويطة وطلب من والده أن يلتقط له صورة تذكارية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، لكنه قدمه انزلقت ليسقط في الماء ويلقى حتفه.

وبعد وصول فريق الانقاذ وانتشال جثة الطفل، تم التحقيق مع والده عن ملابسات الواقعة، والذي أوضح أنه يعمل سائق عربة، ولا يمتلك تكلفة الاحتفالات الباهظة بالعيد؛ ما جعله يصطحب ابنه إلى مكان مليء بمناظر طبيعية، ألا أن فاجعة وقعت.

وانهار الأب في البكاء وهو يروي كيف كان ابنه يصرخ ولا يستطيع نجدته، فما كان منه إلا أن بحث سريعًا عن أي شخص آخر ينقذه، وحين وجد أحدهم كان الابن لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن النيابة صرحت للعائلة بدفن جثمان الضحية، بعد ورود تقريرمفتش الصحة بأن سبب وفاة الطفل هو الاختناق نتيجة الغرق.