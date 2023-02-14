للمرة الأولى.. مسابقة "ملكة جمال العالم 2023" في الإمارات

متى أقيم أو حفل انتخاب لملكة جمال العالم؟

تعتبر ملكة جمال العالم أطول مسابقة دولية، إذ انطلقت أول مرة عام 1951، وكان الاسم الرسمي للمسابقة آنذلك "مهرجان البكيني"(ملابس السباحة) فلفت هذا الاحتفال أنظار الصحافة البريطانية، التي أطلقت عليه لاحقًا "ملكة جمال العالم" بعد الانتقادات التي طالته من أشخاص أكدوا أن لباس البكيني "غير محتشم".

وفازت في الحفل الأول "كرستين هاكانسون" من السويد، والتي أصبحت أول ملكة جمال للعالم.