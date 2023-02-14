للمرة الأولى.. مسابقة "ملكة جمال العالم 2023" في الإمارات
أعلنت رئيسة إدارة منظمة "ملكة جمال العالم" جوليا مورلي أمس الاثنين، أن الإمارات ستكون الدولة المستضيفة لحفل ملكة جمال العالم 2023.
أشارت مورلي إلى أن حفل انتخاب ملكة جمال العالم الـ71 سيقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص التاريخ أو المكان، بحسب صحيفة "ذا ناشونال".
وحصلت على لقب ملكة جمال العالم 2022 عارضة الأزياء البولندية كارولينا بيلاوسكا (24 عامًا)، التي عملت كمقدمة برامج.
متى أقيم أو حفل انتخاب لملكة جمال العالم؟
تعتبر ملكة جمال العالم أطول مسابقة دولية، إذ انطلقت أول مرة عام 1951، وكان الاسم الرسمي للمسابقة آنذلك "مهرجان البكيني"(ملابس السباحة) فلفت هذا الاحتفال أنظار الصحافة البريطانية، التي أطلقت عليه لاحقًا "ملكة جمال العالم" بعد الانتقادات التي طالته من أشخاص أكدوا أن لباس البكيني "غير محتشم".
وفازت في الحفل الأول "كرستين هاكانسون" من السويد، والتي أصبحت أول ملكة جمال للعالم.
جدل عام 1970
وبينما استمرت شعبية المسابقة في النمو حول العالم، لم تكن خالية من الجدل. ففي عام 1970 أصبحت رمزًا لواحد من أكثر الأحداث النسوية إثارة في القرن العشرين، وذلك عندما اقتحمت مجموعة من الناشطات مسرح المسابقة بـ"قنابل من الدقيق" خلال الجولة النهائية التي كانت تبث مباشرة عبر التلفيزيون، حيث شاهدها نحو 100 مليون شخص حول العالم، وصرخن بصوت مرتفع: "لسنا قبيحات! لسنا جميلات! لكننا غاضبات!"