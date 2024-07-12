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بريطانيا.. إطلاق أول صندوق بريد يحمل رمز الملك تشارلز

بريطانيا.. إطلاق أول صندوق بريد يحمل رمز الملك تشارلز
أول صندوق بريد يحمل علامة الملك تشارلزالمصدر: Reuters
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 3:50 م

أُعلن في بريطانيا عن تدشين أول صندوق بريد عمودي أحمر يحمل علامة الملك تشارلز، في استمرار لتقليد يعود لأكثر من 175 عامًا.

وتم تركيب الصندوق الجديد في شارع هاي ستريت بمنطقة غريت كامبورن، حيث سيكون طلاب مدرسة محلية هم أول من يرسلون رسائل للملك تتعلق بقضايا البيئة.

ويحمل الصندوق الرمز الملكي الذي يتضمن الأحرف "سي" و"آر"، اختصارًا لاسم تشارلز وكلمة "ريكس" اللاتينية، بالإضافة إلى رسم للتاج.

تُعتبر صناديق البريد الحمراء من الرموز المميزة في بريطانيا، ويوجد حوالي 115 ألف صندوق في جميع أنحاء البلاد.

والجدير بالذكر، أنه يعود تاريخ أول صندوق بريد إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، وأقدمها يعود لعهد الملكة فيكتوريا.

وعلى الرغم من تركيب صناديق جديدة منذ تولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، فإن الصناديق القديمة لا تزال تحمل رمز الملكة الراحلة.

العائلة المالكة في بريطانياالملك تشارلز

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