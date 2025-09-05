أحمد السقا يرد على انتقادات حادة لنجله ياسين

تعرض ياسين، نجل الفنان المصري أحمد السقا، لانتقادات واسعة بعد ظهوره الجماهيري الأول كممثل في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان الماضي، ودارت أحداثه في أجواء الحارة الشعبية والانتقام.

ووصف بعض المتابعين أداء ياسين بأنه "عديم الموهبة وفاشل"، مؤكدين أنه تم إدخاله إلى الوسط الفني مجاملةً لوالده.

وفي موقف لافت، التزم أحمد السقا الصمت أمام تلك الانتقادات؛ لكنه كشف في ندوة صحفية بالقاهرة أنه لم يكن على علم بمشاركة نجله في التمثيل إلا في اليوم الأول من تصوير المسلسل، موضحًا أن المخرج محمد سامي اتفق مع ياسين على مشروعه الفني أثناء وجودهما في لندن، من دون إعلامه.

وأكد السقا أن نجله درس التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والصوت والمونتاج والديكور، قائلاً: "خرب بيتي بمعنى أصح، ولن أدعمه إلا مرة واحدة حين يقف على قدميه ويصبح دون حاجة للمساعدة".

وأضاف السقا رداً على الانتقادات التي طالت ياسين وقال: "الناس قالت إنه سمج وسخيف وثقيل الظل مثل والده، وأنا نصحته بأن يرد فقط حين يحصل على جائزة".

