تبرئة "إيرباص" و"إير فرانس" في قضية تحطم طائرة عام 2009

بعد 14 عاماً تقريباً على تحطّم طائرة إيرباص تابعة لإير فرانس أثناء رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في حادث قُتل فيه 228 شخصاً، برّأت محكمة فرنسية، الاثنين، الشركتين من تهمة القتل غير العمد.

واعتبرت محكمة باريس الجنائية أنّه رغم ارتكاب "أخطاء" فإنّه "لم يتمّ إثبات" وجود "أيّ صلة سببية قطعيّة" بين الشركتين والحادث الذي وقع في 2009، وحصد أكبر عدد من الضحايا في تاريخ شركات الطيران الفرنسية.

وقرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً (11,30 ت غ)، امتلأت قاعة المحكمة الكبيرة بأقارب ضحايا وفرق من الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بالإضافة إلى الصحافيين.

وعندما تم إعلان حكم البراءة، وقف بعض المدّعين مندهشين قبل أن يجلسوا مجدّداً بينما واصلت القاضية تلاوة نصّ القرار.

ومن جهتها، قالت دانييل لامي التي ترأس جمعية لأهالي الضحايا: "توقّعنا حكماً محايداً، لكن لم يحصل ذلك. نشعر بالاشمئزاز، كلّ ما تبقّى من 14 عاماً من الانتظار هو اليأس والذعر والغضب".

وبدوره، قال المحامي آلان ياكوبوفيتش الذين يمثّل أهالي ضحايا: "قيل لنا أنهما مسؤولتان لكن غير مذنبتين. كنّا ننتظر كلمة مذنبتين".

وفي البرازيل أيضا جاء رد الفعل غاضبا، فقال رئيس جمعية الضحايا البرازيليين للحادثة نيلسون مارينيو في تصريح لصحيفة "أو غلوبو" إن "النظام القضائي الفرنسي ليس جديا وليس محايدا".