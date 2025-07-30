موجات تسونامي تصل هاواي الأمريكية بعد أعنف زلزال منذ 2011 (فيديو وصور)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء، بوصول أول أمواج تسونامي إلى ولاية هاواي الأمريكية بعد تحذيرات بذلك ومطالبات للسكان باتخاذ إجراءات الأمان كافة.

أخبار ذات علاقة روسيا تجلي الآلاف تحسبا لتسونامي بعد زلزال كامتشاتكا (فيديو وصور)

وضرب زلزال عنيف بقوة 8.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، ما أدى إلى تشكل أربع موجات تسونامي وامتداد تدفق المياه إلى مسافة تصل إلى 800 متر داخل اليابسة.

وقالت وزارة الطوارئ في روسيا إن مركز الزلزال وقع على بعد161 كيلومتراً من ساحل كامتشاتكا وعلى عمق 32 كيلومتراً، فيما غمرت موجات تسونامي الناتجة عنه أجزاء من مدينة سيفيرو- كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة “ألايد” للصيد.

وسبق الزلزال هزات أرضية أخف قوة، كما تبعته 8 هزات أرضية بقوة تزيد على 5 درجات خلال ساعة واحدة فقط، ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، مع توقعات الخبراء بأن تشهد المنطقة زلازل قوية جديدة تصل قوتها إلى 7.5 درجة خلال الأسابيع المقبلة.

ويعتبر الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية، الأقوى في أقصى شرق روسيا منذ عام 1952 والأقوى عالمياً منذ عام 2011.