ما دور مادة "التورين" في إطالة عمر الإنسان؟

توصل علماء إلى أن عنصر "التورين" الموجود في اللحوم والأسماك ويباع كمكمل غذائي، من شأنه أن يطيل العمر بما يزيد على 10% ويحسن صحة الجسم وصحة الدماغ.

وشملت الدراسة التي أجراها العلماء، 12 ألف شخص، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم نسبة أكبر من التورين في دمائهم يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام، وفقا لموقع "بي بي سي نيوز".

وأظهرت نتائج أبحاث ودراسات، شملت حيوانات في منتصف عمرها، أن التورين قد يكون إكسير الحياة.

ورصد العلماء أن مستويات عنصر التورين، لدى كبار السن أقل بنسبة 80% مقارنة بالمستويات لدى الشباب.