كشف مصدر مقرب من الفنان مصطفى فهمي عن استقرار حالته الصحية نسبيًا بعد خضوعه لجراحة دقيقة في المخ إثر أزمة صحية ألمت به مؤخرًا.

وأوضح المصدر، وفق وسائل إعلام محلية، أن "فهمي" غادر أحد مستشفيات حي "الشيخ زايد" في محافظة الجيزة بعد اطمئنان الأطباء عليه، ويستكمل علاجه في منزله وسط توقعات أن يبتعد فترة طويلة عن الأضواء.

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وشارك مصطفى فهمي، مؤخرًا، في فيلم "السرب" بطولة: أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، ونيللي كريم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

كما شارك في فيلم "أهل الكهف" بطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتخرَّج مصطفى فهمي في المعهد العالي للسينما في القاهرة، قسم تصوير، وبدأ مشواره الفني كمساعد مصور في فيلم "أميرة حبي أنا"، العام 1974، مع مدير التصوير عبد الحليم نصر قبل أن يبدأ مسيرته ممثلاً في فيلم "أين عقلي" في العام نفسه.