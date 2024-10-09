تخريب قبر رجل تركي.. فما قصة أرملته "الوفية"؟ (صور)

تعرض قبر رجل في مدينة "دنيزلي"، جنوب غرب تركيا، لاعتداء كبير، يُعتقد أنه يرتبط برفض أرملته عدة عروض زواج بعد رحيله، في حادثة فريدة أثارت الكثير من الغضب.

وفوجئت الأرملة "جنة" بقبر زوجها "مولود شانلي تورك" قد تعرض لضررٍ كبير، عندما زارته، يوم الاثنين الماضي، حيث كُسّر الرخام المحيط به، وهُشّم شاهد القبر الذي يحمل اسم الزوج.

وأبلغت الزوجة مسؤولي المقبرة، وتقدمت بشكوى أيضًا لدى الشرطة، للعثور على الجناة ومعرفة دوافعهم في ذلك الاعتداء الغريب.

لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن "جنة"، اليوم الأربعاء، قولها إنها تربط الاعتداء على قبر زوجها وبين عروض الزواج التي تلقتها منذ وفاته.

ورغم أن الزوجة تبلغ من العمر 53 عامًا حاليًا، وكانت بعمر الـ 51 عامًا عند وفاة زوجها بأزمة قلبية، إلا أنها تلقت طلبات زواج قابلتها بالرفض.

وتبدو "جنة" وفية لذكرى زوجها، وتواظب على زيارة قبره بشكل شبه يومي، فقبل يوم الاثنين الماضي، كانت يوم الخميس الماضي عند القبر أيضًا.

ولم يكن انقطاعها عن زيارة القبر بين يومي الخميس والاثنين، إلا لكونها سافرت تلبية لدعوة حضور حفل زفاف، لتعود مجددًا إلى القبر.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا التي أثنى كثير من مدونيها على وفاء الزوجة، وطالبوا بالقبض على المعتدي على قبر زوجها.

وكتب أحد المدونين على موقع "فيس بوك"، في تعليق على الحادثة: "حتى عندما نموت ونُدفن في القبر لا يمكن أن نرتاح من المجرمين والحمقى".

أخبار ذات علاقة فتح قبر شاب بعد 10 سنوات على انتحاره لسبب "غريب" (صور)

ونقلت وكالة "إخلاص" للأنباء المحلية، عن الزوجة "جنة"، أنها تشتبه بأن أحد الأشخاص الذين رفضت عروض الزواج بهم، يقف خلف تحطيم القبر.

لكن الزوجة رفضت اتهام أحد بعينه، في الاعتداء، وتنتظر أن تصل الشرطة للمعتدي وتتم معاقبته.

وتخشى "جنة" أن تكون هي الضحية القادمة بعد قبر زوجها، بحيث يتم الاعتداء عليها من قبل الشخص ذاته، لكنها تبدو غير مبالية كثيرًا، وقالت: "فليفعل ما يشاء، ليس لدي ما أخسره أو أخافه".