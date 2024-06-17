خطف طفلة حديثة الولادة يثير ضجة كبيرة في الجزائر
فُجعت أم جزائرية وضعت طفلتها عشية عيد الأضحى، باختطاف ابنتها من مستشفى في ولاية ورقلة من قبل امرأة مجهولة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة اختطاف الطفلة، وقام أهل وأقارب الطفلة وعدد من المتضامنين، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة والمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين".
وأعلنت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في ولاية ورقلة جنوبي الجزائر، وتم فتح تحقيق موسع من أجل سرعة القبض على الجناة وإعادة الطفلة لأمها.
وبينت مصادر وفقا لوسائل إعلام محلية، بأن امرأة مجهولة دخلت المستشفى وقامت بأخذ الطفلة ولاذت بالفرار.
وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أّن ذلك الحادث ليس الأول الذي يحدث داخل الجزائر، فقد شهدت الدولة في الفترة الأخيرة مجموعة من الحوادث المؤسفة سواء خطف أطفال أو استبدال رضيع بآخر داخل واحدة من المستشفيات.