خطف طفلة حديثة الولادة يثير ضجة كبيرة في الجزائر

فُجعت أم جزائرية وضعت طفلتها عشية عيد الأضحى، باختطاف ابنتها من مستشفى في ولاية ورقلة من قبل امرأة مجهولة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة اختطاف الطفلة، وقام أهل وأقارب الطفلة وعدد من المتضامنين، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة والمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين".