عائلة سودانية تروي رحلتها بين الخوف من الموت والمصير المجهول

آيات محمد علي، أم لثلاثة أطفال تروي معاناة 10 أيام قضتها في الخرطوم وسط أصوات الرصاص والقذائف، وهي تحاول حماية أبنائها تحت السرير خوفًا من القصف المكثف الذي دمر منازل مجاورة.

وكان خوف "آيات" على أبنائها يزداد شيئًا فشيئًا كلما سمعت صوت رصاص أو صوت تحليق الطيران في سماء الخرطوم، في الوقت الذي كان يبحث فيه عبد الحفيظ الرشيد وهو رب الأسرة، عن طريق أمان للخروج من العاصمة إلى إحدى الولايات البعيدة عن الاشتباكات الدامية.