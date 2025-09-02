ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى 1124

قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا.

وأضافت الجمعية أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من ثمانية آلاف منزل جراء الكارثة، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى موسكو للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن كابولوف توضيحه أن "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية".

وأشار إلى أن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.

وتشير التقارير الواردة من المناطق المتضررة في أفغانستان إلى استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وإلى حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية العاجلة.