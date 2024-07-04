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بمنتج بسيط.. سر الحفاظ على المناشف ناعمة ورقيقة

بمنتج بسيط.. سر الحفاظ على المناشف ناعمة ورقيقة
تعبيرية المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
04 يوليو 2024، 8:19 ص

لطالما كانت المناشف السميكة والرقيقة رمزًا للفخامة والراحة، ولكن كيف يمكن الحفاظ على هذه النعومة في المنزل؟ 

يشارك نيك شاكلوك، خبير الفراش والتنظيف، أسرار الحفاظ على المناشف ناعمة لفترة طويلة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، السر يكمن في استخدام الخل الأبيض. 

ووفقًا لموقع "The Metro"، أوضح نيك أن الفنادق والمنتجعات تستخدم الخل الأبيض للحفاظ على المناشف ناعمة ونظيفة، يكفي إضافة كوبين أو ثلاثة من الخل الأبيض إلى الغسالة للتخلص من تراكم منعم الأقمشة والبكتيريا؛ ما يسهم في جعل المناشف ناعمة ومنعشة.

وينصح دين ديفيز، عامل النظافة، أيضًا بتقليل استخدام المنظفات وعدم استخدام منعم الأقمشة للحفاظ على نعومة المناشف. وكما يشدد على غسل المناشف في درجات حرارة متوسطة وتجنب تحميل الغسالة بأكثر من اللازم لضمان غسل المناشف بشكل صحيح.

الخل الأبيض

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