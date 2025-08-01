كاميرا ترصد لحظة دهس فتى بشاحنة قمامة (فيديو)

لقي فتى تركي، مصرعه، في مدينة إسطنبول، عندما دهسته شاحنة قمامة خلال مروره أمامها مباشرةً دون أن يراه السائق.

ووثق مقطع فيديو لحظات الحادث المأساوي، عندما مرَّ "يوسف جان" ابن الـ 12 عاماً أمام شاحنة قمامة كانت متوقفة، وتحركت فجأة لإكمال طريقها نحو حاوية أخرى.

وأدرك سائق الشاحنة أنه دهس أحداً ما عندما ارتفعت مركبته فجأة على طريق مستوٍ في منطقة "إسنيورت"، وتوقف على الفور، لكن كان كل شيء قد انتهى.

فقد وجد فريق الإسعاف الذي حضر للمكان، الفتى قد فارق الحياة متأثراً بدهسه تحت عجلات الشاحنة الكبيرة.

وخلال لحظات الحادث، بدا الفتى يوسف منشغلاً وغير مركز في الطريق الذي قطعه، ولم يتضح إن كان يحمل هاتفاً بيده.

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وبجانب الخطأ الذي ارتكبه الضحية بمروره أمام الشاحنة مباشرة، لم يرفع يوسف يديه لتنبيه السائق بمروره أمام المركبة العالية كما تقتضي قواعد وتعليمات السلامة.

وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة ضمن تحقيقاتها في الحادثة لمعرفة مسؤوليته عما جرى.