"صانع النجوم".. من هو المنتج المصري الراحل طارق صيام؟

شُيّعت، اليوم الأربعاء، جنازة المنتج الفني المصري طارق صيام، إذ وافته المنية في ساعة مبكرة من الصباح، بعد رحلة حافلة في عالم الفن امتدت لأكثر من 40 عاماً.

اشتُهر الراحل بلقب "صانع النجوم" نظراً لأنه أعطى الفرصة، ومنح أدواراً مهمة لعدد من الممثلين في بداية مشوراهم عبر السينما أو الدراما التلفزيونية، حتى من كانوا حققوا قدراً من الشهرة والانتشار منحهم البطولة المطلقة للمرة الأولى والتي كانت بمثابة نقطة التحول في مسيرتهم.

والده هو المنتج سعد صيام صاحب شركة "صيام للإنتاج الفني" أما طارق الابن فشهدت حقبة الثمانينيات انطلاقته الأولى والتي تُوجت، لاحقاً، بتأسيس شركة "عرب سكرين" والتي سرعان ما تحولت إلى أحد أشهر جهات الانتاج في العالم العربي.

من أشهر أعماله في الدراما التلفزيونية: "المصراوية" بجزأيه لهشام سليم وممدوح عبد العليم، "العار" لمصطفى شعبان، "الباطنية" لـغادة عبد الرازق، "أزهار" و"سوق الخضار" و"كيد النساء" لفيفي عبده، "أزمة نسب"لزينة.

أما على صعيد السينما، فقدم أفلاماً شهيرة منها: "الباشا تلميذ" لكريم عبد العزيز، "العيال كبرت" و"عيال حبيبة" لـحمادة هلال، "حريم كريم" و"على يا ويكا" لمصطفى قمر.

وبسبب خبرته الطويلة في مجال الإعلام والإنتاج، تولّى، في أبريل 2018، منصب رئيس مجلس إدارة شبكة "تلفزيون النهار".