ما حقيقة تعرض أحد أبناء أنغام لوعكة صحية في ألمانيا؟

لا تزال الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام تحظى بمتابعة واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، في ظل استمرارها تحت الملاحظة الطبية بألمانيا منذ أسابيع.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات طالت أحد أبنائها بالحديث عن تعرضه لوعكة صحية أثناء وجوده معها في ألمانيا، وهو ما نفته مصادر مقربة من الفنانة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن أبناء أنغام يتمتعون بصحة جيدة، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأقاويل.

المصادر نفسها أوضحت أن أنغام ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من فريقها الطبي، في حين يلتزم الإعلامي محمود سعد، المقرب منها والمفوَّض بالكشف عن حالتها، الصمت حيال الشائعات التي انتشرت حول أسرتها.

وكان سعد قد كشف، في آخر تحديث له على فيسبوك، الاثنين، أن أنغام تعاني آلامًا شديدة حالت دون استمرار تحسنها، مشيراً إلى أن نتائج التحاليل الطبية جاءت متباينة، ما قد يستدعي تدخلًا طبيًا غير جراحي في المرحلة المقبلة.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لخروج الفنانة من المستشفى، داعيًا جمهورها إلى مواصلة الدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز أزمتها الصحية.